Як РФ набирає гарматне м’ясо для війни в Україні і чи справді кухар Путіна їздить по колоніях

Серпень, 08 в 14:43

Кілька днів тому видання Медіазона опублікувало матеріал, в якому йдеться, що кухар Путіна Євген Пригожин, який вважається власником ПВК Вагнера, особисто їздить у колонії та вербує в’язнів для участі у війні з Україною.

Журналісти видання спілкувалися з в’язнями з Ярославської та Тульської областей РФ. Вони розповіли, що їхні колонії відвідував невисокий лисий чоловік, який називав себе Пригожиним. Ця особа пропонувала свободу та гроші в обмін на участь у війні проти України.

В’язень із виправної колонії у російському Рибінську розповів, що на плацу зібрали всіх ув’язнених і пояснили, що “йде Третя світова війна”, і що в ній можна взяти участь на боці Росії. За словами в’язня, Пригожин казав їм, що представляє ПВК Вагнера та пропонує їм вступити туди для участі у війні проти України.

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Журналістка видання Медіазона Єлизавета Нестерова, яка є однією з авторок матеріалу, розповіла у телемарафоні FREEDOM, чи дійсно Пригожин у ручному режимі їздить і вербує людей у ​​колоніях та кого саме вишукують, щоб призвати до ПВК Вагнера.

Як в’язні вийшли на контакт із журналістами?

За словами Нестерової, до початку повномасштабного вторгнення РФ, Медіазона писала про поліцейське насильство, про місця позбавлення волі. Відтак у видання широка база контактів у цій сфері.

Другий фактор – Росія дуже отруєна корупцією країна і у в’язницях корупція – не рідкість. За її словами, у колоніях можна “за рахунок корупції, якихось хитрощів, здобути мобільний телефон” та неофіційно зв’язуватися з кимось, хто на свободі.

— Таким чином з нами зв’язалися через Telegram із забороненого телефону абсолютно не пов’язані між собою люди, які розповіли ідентичні історії.

Вона наголосила, що оскільки журналісти не можуть отримати документального підтвердження, що це був саме Пригожин, то вони вказують, що це була людина, схожа на Пригожина або, яка представилася ним.

Чи міг Пригожин у ручному режимі займатися вербуванням?

Вона зазначила, що своєрідним рекрутингом займалися ще нещодавно працівника ПВК Вагнер.

— Що в голові у самого Пригожина, вгадати складно. Не дуже притомна людина, але можна допустити його певне “місіонерство”. Що якщо він зможе набрати по колоніях певну кількість людей, то зможе про це відзвітувати Путіну.

Вона наголосила, що в РФ офіційно мобілізація не оголошена, але докладаються величезні зусилля Міноборони РФ, щоб залучити хоч когось ще в армію, бо воювати ніхто не хоче. Адже ті, хто їздив в Україну: загинули, поранені, або у полоні.

— Нестача кадрів – неймовірна. Вони йдуть на будь-які хитрощі, щоб поповнити лави цієї армії.

Нестерова каже, якщо це дійсно Пригожин, він може допускати, що в разі успіху, він може бути на коні. Адже разом зі своєю незаконною організацією зможе втілити те, чого не може зробити держапарат.

Чому в’язні погоджуються їхати в Україну?

За словами журналістки, є величезна кількість людей, котрі відмовляються. За її словами, в’язні, котрі вийшли з ними на зв’язок – є засудженими не за політичними статтями, але “розуміють правильно ситуацію”.

— Один із співбесідників сказав нам, що він не піде (на війну в Україну, – Ред.) навіть, якщо йому збільшать термін. Бо, це для нього неприйнятно, а по-друге, це очевидна історія, яка закінчується смертю.

На думку Нестерової, погоджуються ті, хто потрапили в колонії вперше і засуджені на 10-15 років, і які відсиділи лише рік зі свого терміну. Вона наголосила, що більшість засуджених в Росії по антинаркотичній статті.

— Це улюблена стаття силовиків, щоб виконувати план за “посадками”.

Вона додала, що у Росії є безліч анекдотів, про зустрічі з поліцейськими та ймовірність підкидання наркотичних речовин.

Є також люди, які не належать до так званого кримінального осередку, але перебувають у відчаї і готові на все, аби залишити колонію. Погоджуються йти на війну люди, які сидять у колонії вже не вперше, і які після першого звільнення виявилися абсолютно не соціалізованими. Після колонії в РФ людей практично не беруть на роботу.

Як відбувається вербування?

Їм обіцяють усілякі почесті та грають на деяких почуттях. Журналістка розповіла, що в’язні, які зв’язалися з ними засуджені за насильницькими статтями, але вони не пішли на угоду з ПВК Вагнер, коли представник приїжджав до них у колонію.

За її словами, найбільше вербувальників цікавлять саме засуджені за насильницькими статтями: 105 та 162 ст. – Вбивство та Грабіж.

— Як каже людина, яка представилася Пригожиним: Таким у нас сподобається, – зазначила Нестерова.

Окремо представники ПВК підкреслюють, що шукають не “побутових вбивць” – хто в стані алкоголю зарізав сусіда, а “ідейних”, які знали, що йшли убивати.