Серпень, 20 в 22:08

У Севастополі прогриміло декілька серій вибухів. На території міста пролунали звуки автоматної черги.

Оновлено о 22:08. Перед в’їздом у Севастополь розгорнули пост ДАІ, де загарбники оглядають всі автівки. Російські окупанти шукають диверсійно-розвідувальні групи.

Оновлено о 21:28. Попередньо працює протиповітряна оборона російських окупантів. У Збройних силах України підтвердили, що на території Кримського півострова знову лунають вибухи.

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– Севастополь. Знову вибухи. Працює кацапське ППО, – зазначили у ЗСУ.

Місцеві жителі повідомляють, що у районі мису Фіолент чути звуки глухого біту. У Севастополі знову працює ППО, підтвердив невизнаний “губернатор” Михайло Развожаєв.