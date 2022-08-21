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Факти / Надзвичайні події

Серія вибухів у Севастополі: окупанти шукають ДРГ на в’їзді у місто

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Серія вибухів у Севастополі: окупанти шукають ДРГ на в’їзді у місто
Фото: Факти ICTV

У Севастополі прогриміло декілька серій вибухів. На території міста пролунали звуки автоматної черги.

Оновлено о 22:08. Перед в’їздом у Севастополь розгорнули пост ДАІ, де загарбники оглядають всі автівки. Російські окупанти шукають диверсійно-розвідувальні групи.

Оновлено о 21:28. Попередньо працює протиповітряна оборона російських окупантів. У Збройних силах України підтвердили, що на території Кримського півострова знову лунають вибухи.

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