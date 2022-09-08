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Факти / Надзвичайні події

В окупованому Донецьку в районі Донбас Арени пролунав вибух

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
В окупованому Донецьку в районі Донбас Арени пролунав вибух

У Київському районі тимчасово окупованого Донецька вранці було чутно вибух.

Місцеві Telegram-канали пишуть про приліт в районі Донбас Арени.

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Також пабліки пишуть про обстріли Гладівки – мікрорайону Донецька. Місцеві жителі повідомляють, що горять гаражі.

Тим часом у Генштабі ЗСУ повідомляють, що російські окупанти продовжують обстрілювати військові та цивільні об’єкти на різних напрямках.

Але Збройні сили України утримують займані позиції та не допускають просування ворога. Наші військові успішно відбили атаки російських військ в районах населених пунктів Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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