Жовтень, 02 в 8:41

Зранку російський ворог знову атакував Запоріжжя та околиці. Над містом видніється стовп чорного диму.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його словами, наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюються.

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Очільник області закликав місцеве населення не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже є загроза повторних ворожих атак.

Секретар міської ради Анатолій Куртєв уточнив, що ворожих “прильотів” у самому Запоріжжі не було – лише на околицях.

Оновлено о 08:37

За уточненою інформацією, російський ворог завдав ударів по Запоріжжю чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів автоколони цивільних на околицях Запоріжжя 30 вересня кількість загиблих збільшилася до 31 людей – ще одна жінка померла у лікарні від поранень.

Фото: Олександр Старух