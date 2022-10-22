Наші сили ППО збили кілька ракет, що летіли на Київ – Кличко
Фото: Генштаб ЗСУ
Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що на Київщині наші сили протиповітряної оборони збили кілька ракет.
Про це очільник Києва написав у Telegram.
Він закликав жителів регіону економити електроенергію і з розумінням поставитися до віялових відключень.
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В Оперативному командуванні Північ повідомили, що наші Сили оборони над Чернігівщиною і Сумщиною збили дві ракети.
Одну з ракету ліквідували сили ППО, другу – знешкодили з винищувача.
Сьогодні зранку дві російські ракети влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині – у низці населених пунктів зникло світло.
Також РФ обстріляла енергетичні об’єкти у Рівному та Луцьку.
Війна в Україні триває вже 241 день.