На території Запорізької АЕС вчора та сьогодні пролунало більше 10 вибухів – МАГАТЕ

Листопад, 20 в 14:12

Вчора ввечері та вранці 20 листопада на території Запорізької АЕС пролунало більше 10 потужних вибухів, внаслідок чого пошкоджені деякі будівлі та обладнання, повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

За його словами, експерти агентства, які зараз на ЗАЕС, бачили деякі вибухи зі своїх вікон.

– Деякі будівлі, системи та обладнання на майданчику ЗАЕС були пошкоджені, але поки що жодні з них не є критичним для ядерної безпеки. Повідомлень про постраждалих немає. Експерти МАГАТЕ перебувають у тісному контакті з керівництвом об’єкта та продовжуватимуть оцінювати ситуацію та звітувати про неї, – наголосив він.

Гроссі також закликав якнайшвидше домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

Зараз дивляться

– Я не здамся, поки ця зона не стане реальністю. Обстріли не припиняються, тому це потрібно як ніколи, – додав директор МАГАТЕ.

В Енергоатомі уточнили, що російські військові весь ранок обстрілювали ЗАЕС, зафіксовано понад 12 влучань в об’єкти інфраструктури електростанції.

Зокрема, пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобезсоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

Також зафіксовано три влучання в районі підстанції Райдуга.

– Характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що рашисти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України, – кажуть енергетики.

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Джерело: IAEA