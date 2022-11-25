Листопад, 25 в 11:28

Протягом минулої доби, 24 листопада, російські окупаційні війська 49 разів обстріляли деокуповану територію Херсонської області. Внаслідок цього загинули та зазнали поранень мирні мешканці.

Про це поінформував очільник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич.

– На жаль, маємо жертви серед цивільного населення. Росіяни вбили 10 жителів Херсонщини, ще 54 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості, – зазначив він.

Так, у Херсоні ворог накрив масованим артилерійським вогнем житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище. Окупанти поцілили в приватні та багатоквартирні житлові будинки, будівлю на території однієї зі шкіл, суднобудівний завод та газові труби.

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У Херсонському районі російські війська обстріляли населені пункти Зеленівка, Чорнобаївка та Степанівка.

У Бериславському районі під обстріл потрапило місто Берислав, пошкоджено приватні будинки.

Як відомо, після звільнення Херсону та правобережжя Херсонщини російські окупаційні війська почали нещадно їх обстрілювати. Ворог відкриває вогонь по обласному центру мало не щодня. Внаслідок цього гинуть та зазнають поранень мирні люди.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, після втрати Херсону РФ почала методично руйнувати місто.

Уряд України запропонував херсонцям евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.

Джерело: Telegram-канал Ярослава Янушевича