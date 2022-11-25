Ноябрь, 25 в 11:28

За прошедшие сутки, 24 ноября, российские оккупационные войска 49 раз обстреляли деоккупированную территорию Херсонской области. В результате погибли и получили ранения мирные жители.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

– К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека получили ранения разной степени тяжести, — отметил он.

Так, в Херсоне враг накрыл массированным артиллерийским огнем жилые кварталы микрорайонов Таврический и Житлоселище. Оккупанты попали в частные и многоквартирные жилые дома, здание на территории одной из школ, судостроительный завод и газовые трубы.

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В Херсонском районе российские войска обстреляли населенные пункты Зеленовка, Чернобаевка и Степановка.

В Бериславском районе под обстрел попал город Берислав, повреждены частные дома.

Как известно, после освобождения Херсона и правобережья Херсонской области российские оккупационные войска начали беспощадно их обстреливать. Враг открывает огонь по областному центру почти каждый день. В результате погибают и получают ранения мирные люди.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, после потери Херсона РФ начала методично разрушать город.

Правительство Украины предложило херсонцам эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.

Источник: Telegram-канал Ярослава Янушевича