Обстрелы РФ в Херсонской области: за сутки оккупанты убили 10 человек, более 50 ранены
За прошедшие сутки, 24 ноября, российские оккупационные войска 49 раз обстреляли деоккупированную территорию Херсонской области. В результате погибли и получили ранения мирные жители.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.
– К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Россияне убили 10 жителей Херсонской области, еще 54 человека получили ранения разной степени тяжести, — отметил он.
Так, в Херсоне враг накрыл массированным артиллерийским огнем жилые кварталы микрорайонов Таврический и Житлоселище. Оккупанты попали в частные и многоквартирные жилые дома, здание на территории одной из школ, судостроительный завод и газовые трубы.
В Херсонском районе российские войска обстреляли населенные пункты Зеленовка, Чернобаевка и Степановка.
В Бериславском районе под обстрел попал город Берислав, повреждены частные дома.
Как известно, после освобождения Херсона и правобережья Херсонской области российские оккупационные войска начали беспощадно их обстреливать. Враг открывает огонь по областному центру почти каждый день. В результате погибают и получают ранения мирные люди.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, после потери Херсона РФ начала методично разрушать город.
Правительство Украины предложило херсонцам эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы страны.
Источник: Telegram-канал Ярослава Янушевича