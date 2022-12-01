Прем’єр, авіабаза та посольство України: в Іспанії за тиждень розіслали 4 конверти з вибухівкою
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Сьогодні стало відомо, що ще 24 листопада до резиденції прем’єра Іспанії Педро Санчеса в Монклоа доставили конверт із вибухівкою.
Про це повідомляє місцеве видання АВС.es.
Лист був адресований саме прем’єру.
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У міністерстві внутрішніх справ розповіли, що лист знищили. Згодом повідомлялося, що схожі листи принесли до посольства України в Мадриді, проте той конверт вибухнув у руках працівника дипломатичної установи.
Посилки із вибухівками також доставили до авіабази збройних сил Іспанії в муніципалітеті Торрехон-де-Ардос і в офіс збройової компанії Instalaza в Сарагосі.
Сьогодні такий самий конверт принесли в будівлю міноборони за адресою Пасео-де-ла-Кастелян.
Наразі за всіма епізодами правоохоронні органи Іспанії проводять розслідування.