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Факти / Надзвичайні події

Запускав салюти у новорічну ніч: на Подолі поліція затримала киянина

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Запускав салюти у новорічну ніч
Фото: Нацполіція

У новорічну ніч 47-річний киянин, знехтувавши забороною на використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану, запускав салюти у дворі будинку на вулиці Костянтинівській, що на Подолі.

Працівники поліції Києва затримали чоловіка. Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Кілька очевидців близько опівночі поскаржилися на запуск салютів. У мережі також поширили відповідне відео.

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Поліцейські одразу розпочали пошуки причетних осіб і згодом в одному з дворів знайшли використану пускову установку.

Запускав салюти у новорічну ніч

Вони швидко встановили ймовірного підозрюваного, провели у його квартирі обшук і затримали.

За даними мера Києва Віталія Кличка, у новорічну ніч Муніципальна охорона виявила 116 порушників комендантської години – у них перевірили документи, одного передали поліції.

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Джерело: Нацполіція
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