Березень, 13 в 12:44

Російські війська 13 березня нанесли ракетний удар по селищу Зноб-Новгородське Сумської області.

Внаслідок обстрілу в районі місцевого професійно-аграрного ліцею загинула одна цивільна особа, ще четверо дістали поранень, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Вранці Сумська ОВА повідомляла, що ніч минула без обстрілів, а зранку окупанти з мінометів обстріляли Шалигинську громаду, де зафіксовано 16 прильотів. Там минулося без наслідків та жертв.

Згодом Оперативне командування Північ повідомило про обстріли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння.

Зокрема, в районі Михальчиної Слободи з 09:15 до 09:50 зафіксовано 20 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі Старікового – 14 вибухів і в Бачівську – сім приходів з міномету 120 мм.

В усіх трьох випадках інформація про пошкодження цивільної інфраструктури чи постраждалих не надходила.

Фото: Андрій Єрмак