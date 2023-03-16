Березень, 16 в 17:10

Служба безпеки, у процесі слідчо-оперативних дій на території декількох областей України, повідомила про підозру п’ятьом організаторам схем із переправлення ухилянтів за кордон.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

– За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі нашої держави. Вартість таких “послуг” становила до $9 тис., – йдеться у повідомленні.

У Києві співробітники СБУ спільно з ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку.

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– Для реалізації злочинного механізму він використовував свої зв’язки в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у декількох регіонах, – розповіли СБУ.

У Закарпатській області викрито двох мешканців Берегівського району. Один із фігурантів – раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

– Зловмисники планували перевозити своїх “клієнтів” поза встановленими пунктами пропуску на власних авто, – розповіли слідчі.

За $9 тис. допомагали чоловікам виїхати за кордон. СБУ у трьох регіонах викрила схеми з ухилення від мобілізації / 7 фотографий

На Львівщині затримано трьох ділків, які пропонували ухилянтам втекти за кордон як водії міжнародних перевезень.

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).