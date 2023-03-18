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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Масований обстріл України та ордер МКС на арешт Путіна: що відбувається на 388-й день війни (онлайн)

Масований обстріл України та ордер МКС на арешт Путіна: що відбувається на 388-й день війни (онлайн)

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Пряма трансляція
01:19 - 18 березня

Україна може вимагати арешту російського диктатора Володимира Путіна і уповноваженої при президентові РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової на території тих країн, які визнають рішення Міжнародного кримінального суду.

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив речник Міжнародного кримінального суду Фаді Ель-Абдалла.

Він зазначив, що МКС не може проводити слухання за відсутності підозрюваного. Це означає, що поки Путіна не затримають, справа не рухатиметься далі.

– Але ми намагатимемося вирішувати цю справу за допомогою інших країн, які визнають рішення, – зауважив речник МКС.

Речник МКС пояснив, що цей суд має право розслідування відповідних справ, тому що українська влада надіслала запит з матеріалами на проведення слідства.

– Наш прокурор розпочав розслідування, і сьогодні ми оголосили, що є підстави для того для видання ордера на арешт Путіна та Бєлової за незаконну депортацію дітей з України до Росії, – сказав Фаді Ель-Абдалла.

За його словами, 123 країни визнають легітимність Міжнародного кримінального суду, проте серед них немає Російської Федерації.

Водночас рішення МКС надає більше прав Україні, ніж Росії. У правовому полі тепер Україна може оперувати цим рішенням, пояснив речник Міжнародного кримінального суду.

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