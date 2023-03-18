Масований обстріл України та ордер МКС на арешт Путіна: що відбувається на 388-й день війни (онлайн)
Оксен Лісовий ймовірно стане новим міністром освіти, повідомив народний депутат;
Резніков анонсував створення нового відділу при Міноборони, який допоможе розслідувати воєнні злочини РФ;
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна.Рішення МКС привітали у низці держав світу;
Уряд Словаччини схвалив відправлення Україні 13 МіГ-29;
Президент Зеленський провів засідання Ставки, після якої розповів про ситуацію на фронті та результати роботи розвідки;
ЄС анонсував виплату Україні другого траншу макрофіну на суму €1,5 млрд допомоги.
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