Використовували квадрокоптер та човен: у Дніпрі рятувальники всю ніч шукали 9-річного хлопчика
У Дніпрі рятувальники із застосуванням квадрокоптеру та човна шукали 9-річного хлопчика, який зник 7 квітня.
Станом на 11.50 8 квітня хлопчика знайдено волонтерами. Дитину направлено до лікарні з попереднім діагнозом переохолодження.
Про це повідомляє ДСНС України.
Наголошується, що дзвінок від правоохоронців до Служби порятунку 101 надійшов ввечері 7 квітня.
Зазначається, що хлопчик зник неподалік власного будинку, розташованого в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, по обіді.
– За викликом направлено надзвичайників обласного центру. По прибуттю до місця події, за допомогою квадрокоптеру, що оснащений тепловізором, фахівці ДСНС з повітря обстежили навколишню територію. Також, за допомогою човна, рятувальники оглянули берегову лінію уздовж річки Дніпро, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці та волонтери здійснювали наземні пошуки у приватному житловому секторі та прибережній зоні.
Загалом до пошуку було залучено 23 людини особового складу та 5 одиниць техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.