Використовували квадрокоптер та човен: у Дніпрі рятувальники всю ніч шукали 9-річного хлопчика

Квітень, 08 в 13:41

У Дніпрі рятувальники із застосуванням квадрокоптеру та човна шукали 9-річного хлопчика, який зник 7 квітня.

Станом на 11.50 8 квітня хлопчика знайдено волонтерами. Дитину направлено до лікарні з попереднім діагнозом переохолодження.

Про це повідомляє ДСНС України.

Зараз дивляться

Наголошується, що дзвінок від правоохоронців до Служби порятунку 101 надійшов ввечері 7 квітня.

Зазначається, що хлопчик зник неподалік власного будинку, розташованого в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра, по обіді.

– За викликом направлено надзвичайників обласного центру. По прибуттю до місця події, за допомогою квадрокоптеру, що оснащений тепловізором, фахівці ДСНС з повітря обстежили навколишню територію. Також, за допомогою човна, рятувальники оглянули берегову лінію уздовж річки Дніпро, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та волонтери здійснювали наземні пошуки у приватному житловому секторі та прибережній зоні.

Загалом до пошуку було залучено 23 людини особового складу та 5 одиниць техніки ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.