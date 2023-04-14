У Львові невідомі підпалили двері греко-католицької церкви Різдва Пресвятої Богородиці

У Львові в ніч проти 14 квітня невідомі підпалили бічні двері в церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на Сихові.

Про це повідомив директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

– Сьогодні о 4 ранку було здійснено підпал двох бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Площа загоряння 4 метри квадратні. Пожежна служба спрацювала вчасно, – написав він.

Бойченко зазначив, що на місці працює слідчо-оперативна група для визначення причин та винуватців підпалу.

Нагадаємо, на Хмельниччині два храми УПЦ МП перейшли до Православної церкви України, віряни проголосували одностайно. На зборах також затверджено статути двох релігійних громад у новій редакції, обрано голів та членів парафіяльних рад, ревізійні комісії.

Фото: Євген Бойко

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