Во Львове неизвестные подожгли двери греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы
Во Львове в ночь на 14 апреля неизвестные подожгли боковые двери в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на Сыхове.
Об этом сообщил директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко.
– Сегодня в 4 утра был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове. Площадь возгорания 4 метра квадратных. Пожарная служба сработала вовремя, – написал он.
Бойченко отметил, что на месте работает следственно-оперативная группа для определения причин и виновников поджога.
Напомним, в Хмельницкой области два храма УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины, верующие проголосовали единогласно. На собрании также утверждены уставы двух религиозных общин в новой редакции, избраны председатели и члены приходских советов, ревизионные комиссии.
Фото: Евгений Бойко
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