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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Во Львове неизвестные подожгли двери греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы

Во Львове неизвестные подожгли двери греко-католической церкви Рождества Пресвятой Богородицы
Фото: Факты ICTV

Во Львове в ночь на 14 апреля неизвестные подожгли боковые двери в церкви Рождества Пресвятой Богородицы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на Сыхове.

Об этом сообщил директор департамента гуманитарной политики ЛГС Евгений Бойко.

– Сегодня в 4 утра был совершен поджог двух боковых дверей в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове. Площадь возгорания 4 метра квадратных. Пожарная служба сработала вовремя, – написал он.

Бойченко отметил, что на месте работает следственно-оперативная группа для определения причин и виновников поджога.

Напомним, в Хмельницкой области два храма УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины, верующие проголосовали единогласно. На собрании также утверждены уставы двух религиозных общин в новой редакции, избраны председатели и члены приходских советов, ревизионные комиссии.

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Фото: Евгений Бойко

Львов, Поджег, Церква
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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