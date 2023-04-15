Серед восьми загиблих – 2-річна дитина: наслідки обстрілів Слов’янська
Внаслідок обстрілів російської армії по Слов’янську Донецької області вісім людей загинуло, серед них – дворічна дитина, ще 21 особу поранено.
Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону Єдині новини.
За даними Офісу генпрокурора, серед поранених є 14-річна дівчинка. Всіх постраждалих доставили до лікарні.
За словами очільника ОВА, будинки, придатні для проживання, планують законсервувати. Він закликає людей, які все ще залишаються у Донецькій області, евакуюватися до безпечніших регіонів.
В одному з будинків через влучання снаряда зруйновано верхні поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває.
Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин і господарський центр. За попередніми даними, російські окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). На місці ударів працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко