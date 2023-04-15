Серед восьми загиблих – 2-річна дитина: наслідки обстрілів Слов’янська

Внаслідок обстрілів російської армії по Слов’янську Донецької області вісім людей загинуло, серед них – дворічна дитина, ще 21 особу поранено.

Про це повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За даними Офісу генпрокурора, серед поранених є 14-річна дівчинка. Всіх постраждалих доставили до лікарні.

За словами очільника ОВА, будинки, придатні для проживання, планують законсервувати. Він закликає людей, які все ще залишаються у Донецькій області, евакуюватися до безпечніших регіонів.

В одному з будинків через влучання снаряда зруйновано верхні поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Пошкоджено будинки, автомобілі, магазин і господарський центр. За попередніми даними, російські окупанти використали проти мирного населення зенітно-ракетний комплекс С-300.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). На місці ударів працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники.

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