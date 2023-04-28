Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Критично менші від російських: Резніков натякнув на приблизну цифру втрат ЗСУ
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Юля Захарченко, редакторка стрічки

У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами

У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами
Фото: Depositphotos

У Херсоні прогриміли потужні вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали. Найімовірніше, місто перебуває під обстрілом запалювальними снарядами.

Варто зазначити, що інформація потребує підтвердження. Востаннє повітряна тривога на Херсонщині була вранці 27 квітня.

Станом на 00:40, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській області, Нікопольському районі Дніпропетровської області та тимчасово окупованому Криму.

Вибухи в Херсоні 28 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Херсоні

Читайте також
Сипатимуться як мінімум два фронти: у РФ готуються до провалу російської армії
ЗСУ українські солдати

Війна в Україні, Вибух, Новини Херсону, Херсон, Херсонська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Запуск з руки та радіус застосування 35 км: в Україні презентували новий БПЛА MiniShark
БПЛА MiniShark
Обстріл Дружківки та прикордоння Сумщини: 429-й день війни
У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами
В Україні розробляють декілька версій безпілотних торпед
У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами
Світан оцінив готовність ЗСУ до початку контрнаступу
Бої на фронті
У колаборанта Сальдо знайшли аграрну компанію у Британії – The Guardian
У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами
Відео
Світові новини
Суперечки та сумніви: у ЄС не поспішають допомагати Україні снарядами

У Люксембурзі відбулося засідання очільників МЗС Євросоюзу. Там точилися дебати щодо закупівлі і постачання нових снарядів для України, адже стосовно цього питання і досі існують суперечності.

Наталя Луценко
Спецполив, підсвітка та стерильність: як функціонує вертикальна ферма у Вінниці
У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами
Безкоштовна допомога жінкам у Миколаєві: як працює мобільний простір Вільна
У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами
Переможці Премії PinchukArtCentre – лауреати та їхні неймовірні роботи
PinchukArtСentre
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (26.04.2023)
У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь