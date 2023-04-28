Вибухи в Херсоні 28 квітня 2023 – що відомо про вибухи в Херсоні

Потребує перевіркиЮля Захарченко, редакторка стрічки
У Херсоні лунають вибухи: ймовірно, обстріли запалювальними снарядами
У Херсоні прогриміли потужні вибухи, повідомляють місцеві Telegram-канали. Найімовірніше, місто перебуває під обстрілом запалювальними снарядами.
Варто зазначити, що інформація потребує підтвердження. Востаннє повітряна тривога на Херсонщині була вранці 27 квітня.
Станом на 00:40, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській області, Нікопольському районі Дніпропетровської області та тимчасово окупованому Криму.
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