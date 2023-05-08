Вночі українські захисники знищили всі 35 “шахедів”, які атакували Україну
Вночі під час масштабної повітряної тривоги наші захисники знищили 35 ворожих дронів-камікадзе Shahed.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загалом ворог випустив по Україні 35 дронів – усі безпілотники знищені силами нашої протиповітряної оборони.
Нагадаємо, що цієї ночі у Чернігівській області під час повітряної атаки було чути вибухи. Неспокійно було і в Житомирській області – теж лунали вибухи.
Ввечері 7 травня російський ворог атакував Одещину ракетами Х-22. Є влучання в один зі складів продовольчої компанії, там спалахнула пожежа. Також атаковано рекреаційну зону. Попередньо, постраждалих немає.
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв