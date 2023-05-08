Вночі українські захисники знищили всі 35 “шахедів”, які атакували Україну

Вночі під час масштабної повітряної тривоги наші захисники знищили 35 ворожих дронів-камікадзе Shahed.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом ворог випустив по Україні 35 дронів – усі безпілотники знищені силами нашої протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що цієї ночі у Чернігівській області під час повітряної атаки було чути вибухи. Неспокійно було і в Житомирській області – теж лунали вибухи.

Ввечері 7 травня російський ворог атакував Одещину ракетами Х-22. Є влучання в один зі складів продовольчої компанії, там спалахнула пожежа. Також атаковано рекреаційну зону. Попередньо, постраждалих немає.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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