Росіяни на світанку вгатили по Херсону: поранено двох місцевих
Сьогодні на світанку, 1 червня російські окупаційні війська крили вогнем Дніпровський район Херсону.
Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.
Обстріл стався після 04:00 ранку. Окупанти вдарили по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі.
Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків: у 26-річного херсонця опіки рук, а у 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг. Обох госпіталізували.
Місцевий житель розповів, що перший приліт стався близько 04:10. Потім прилетіли й інші ворожі снаряди.
На відео видно спалені автівки, потрощені вікна та посічені стіни будинків.
У поліції Херсонської області наголошують, що Херсон російські війська обстрілюють цілодобово, намагаючись знищити об’єкти інфраструктури.
Вчора під час обстрілу прибережної частини Дніпровського району 65-річний чоловік отримав осколкові поранення.
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