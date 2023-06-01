Росіяни на світанку вгатили по Херсону: поранено двох місцевих

Сьогодні на світанку, 1 червня російські окупаційні війська крили вогнем Дніпровський район Херсону.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Обстріл стався після 04:00 ранку. Окупанти вдарили по житловому будинку, через що будівля зазнала руйнувань. Також пошкоджено припарковані поруч автомобілі.

Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє чоловіків: у 26-річного херсонця опіки рук, а у 41-річного – мінно-вибухова травма та осколкові поранення шиї й ніг. Обох госпіталізували.

Місцевий житель розповів, що перший приліт стався близько 04:10. Потім прилетіли й інші ворожі снаряди.

На відео видно спалені автівки, потрощені вікна та посічені стіни будинків.

У поліції Херсонської області наголошують, що Херсон російські війська обстрілюють цілодобово, намагаючись знищити об’єкти інфраструктури.

Вчора під час обстрілу прибережної частини Дніпровського району 65-річний чоловік отримав осколкові поранення.

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