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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Київській області чоловік підірвав у руках запал від гранати

У Київській області чоловік підірвав у руках запал від гранати
Фото: Факти ICTV

У Київській області чоловік підірвав запал від гранати просто в руках. Він взяв до рук небезпечний предмет та висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух.

Про це повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Він розповів, що надзвичайна ситуація сталася з 46-річним мешканцем у селі Требухів Броварського району.

За останніми даними, чоловіка з травмою лівої руки госпіталізували до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події, розповів керівник поліції Київської області.

У поліції нагадують, що потрібно повідомляти екстреним службам у разі виявлення вибухівки, снарядів, гранат та мін. Водночас заборонено підходити до знахідки, а також за можливості не підпускати інших людей до небезпечного предмету.

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Вибухівка, граната, Київська область, Поліція
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