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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Греції перекинулося судно з мігрантами: понад 70 загиблих, може бути багато зниклих безвісти

У Греції перекинулося судно з мігрантами: понад 70 загиблих, може бути багато зниклих безвісти
Фото: Pexels

Біля південного узбережжя Греції перекинулося і затонуло рибальське судно з мігрантами. Неподалік острова Пелопоннес загинуло щонайменше 78 мігрантів, які перебували на борту.

Про це повідомляє берегова охорона Греції 14 червня. За уточненими даними, близько 100 людей вдалося врятуватися після нещастя з судном у міжнародних водах Іонічного моря.

Зазначається, що рятувальна операція ускладнилася сильним вітром. За даними Міністерства міграції та притулку Греції з посиланням на берегову охорону, на борту судна могли перебувати сотні людей.

Там зазначили, що може бути дуже велика кількість зниклих безвісти. За інформацією берегової охорони, на борту орієнтовно було до 400 людей.

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Джерело: Ekathimerini

Греція, Зникла людина, судно
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