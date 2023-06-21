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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Постачав українську сировину для виробництва Калібрів. СБУ повідомила про підозру російському олігарху

Постачав українську сировину для виробництва Калібрів. СБУ повідомила про підозру російському олігарху
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру підсанкційному олігарху з Росії Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат у Дніпропетровській області.

– Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану, – зазначається у повідомленні. 

Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники крилатих ракет Калібр, бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

За матеріалами СБУ, на початку лютого цього року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат передано у державну власність України.

Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ Корпорація ВСМПО-АВІСМА. Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії.

За даними слідства, вона входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ, які воюють проти України.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій.

Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області.

– Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України, – йдеться у повідомленні. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Оскільки фігуранти перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Джерело: СБУ
Дніпропетровська область, Російська агресія, Росія, СБУ
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