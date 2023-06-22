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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Вивозив з України сировину для Росатома: СБУ оголосила підозру російському мільярдеру

Вивозив з України сировину для Росатома
Фото: СБУ

Слідчі СБУ встановили, що російський мільярдер Сергій Кабаргін через підконтрольне в Україні АТ Кіровоградське рудоуправління, де видобувають рідкісні породи глини, зокрема вогнетривкої класифікації, вивозив до РФ стратегічну сировину для Росатома.

Ця порода – необхідна складова для будівництва й ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

За вказівкою олігарха гірські породи постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур Росатома і Лукойла.

Постачання відбувалося через компанію Кабаргіна в Росії – Боровицький комбінат вогнетривів.

Встановлено також, що значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому заводі з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

На основі зібраних доказів СБУ заочно оголосила російському мільярдеру підозру за ч. 4 ст. 110-2 ККУ (Фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

У спецслужбі нагадали, що у вересні 2022 року накладено арешт на корпоративні права і майно російських акціонерів у структурі власності Кіровоградського рудоуправління на 500 млн грн.

Напередодні Служба безпеки України оголосила підозру підсанкційному олігарху з Росії Михайлу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Підприємств російського воєнно-промислового комплексу використовували цю сировину для виробництва крилатих ракет Калібр, бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52.

Джерело: СБУ
Кіровоградська область, Російська агресія, Росія, СБУ
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