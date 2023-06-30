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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уночі на Харківщині в руках підлітка вибухнула граната

Швидка допомога

У селищі Панютине Харківської області в руках 13-річного хлопчика вибухнула, імовірно, граната.

Надзвичайна подія сталась о пів на четверту ранку 30 червня.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, вибуховий пристрій підліток знайшов на власному подвір’ї.

Вибух стався, щойно хлопчик взяв цей пристрій до рук.

Наразі дитина з пораненнями перебуває в лікарні.

На щастя, незначними пораненнями відбувся тракторист у селі Чернещина.

Трактор МТЗ-80, за кермом якого був чоловік, підірвався на невстановленому вибуховому пристрої на території сільськогосподарського підприємства Новий шлях.

Після інциденту водій госпіталізації не потребував.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Олег Синєгубов

Війна в Україні, Вибух, Харківська область
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