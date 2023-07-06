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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Одна сім’я ще не виходить на зв’язок: що відомо про удар Калібрами по Львову

Обстріл Львова 6 липня 2023
Фото: ДСНС

Уночі 6 липня російські війська атакували Україну десятьма ракетами Калібр з акваторії Чорного моря.

Зенітним ракетним підрозділам та авіації Повітряних сил вдалося знищити сім із них.

Під удар потрапили Львів, Львівський і Золочівський райони.

Львів

Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок у Львові.

Там зруйновано два останні поверхи. Усі конструкції обвалилися донизу.

У квартирах на перших поверхах ще можуть бути люди. Наразі рятувальники всі сили кинули на розшук двох людей, які не виходять на зв’язок.

Одна сім’я не виходить на зв’язок. Сподіваємося, що знайдемо їх живими, – зазначив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Підтверджено загибель чотирьох людей. Ще 34, серед яких дитина, постраждали. 13 осіб госпіталізували в стані середньої важкості.

Поряд із чотириповерховим будинком, на який прийшовся основний удар, критично постраждали ще шість будинків.

Зазнала руйнувань підстанція неподалік. Через це в районі, де стався приліт, наразі немає світла. Працівники обленерго роблять усе можливе, щоб відновити живлення в найближчі години.

Загалом у місті пошкоджено 35 будинків, зазнали руйнувань 60 помешкань і 50 автомобілів.

Серед пошкоджених будівель, зокрема, 11 гуртожитків двох навчальних закладів, де проживали внутрішньо переміщені люди, дитячий будинок №1, санаторна школа.

Влада міста вирішила виділити 10 млн грн на допомогу тим, у кого зруйновані помешкання.

Усім, хто має потребу, пропонують переїхати до готелів або в модульне містечко, що в Стрийському парку неподалік.

До ліквідації наслідків удару залучено 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

Львівський район

Відомо, що уламок ракети впав поблизу будівлі Народного дому в одному зі сіл Львівського району, через що там утворилася вирва.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Золочівський район

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих і в одному із сіл Золочівського району, де теж впали уламки ракети, однак є руйнування в приватному господарстві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Максим Козицький

Війна в Україні, Львів, Львівська область, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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