Одна сім’я ще не виходить на зв’язок: що відомо про удар Калібрами по Львову

Уночі 6 липня російські війська атакували Україну десятьма ракетами Калібр з акваторії Чорного моря.

Зенітним ракетним підрозділам та авіації Повітряних сил вдалося знищити сім із них.

Під удар потрапили Львів, Львівський і Золочівський райони.

Львів

Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок у Львові.

Там зруйновано два останні поверхи. Усі конструкції обвалилися донизу.

У квартирах на перших поверхах ще можуть бути люди. Наразі рятувальники всі сили кинули на розшук двох людей, які не виходять на зв’язок.

– Одна сім’я не виходить на зв’язок. Сподіваємося, що знайдемо їх живими, – зазначив в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Підтверджено загибель чотирьох людей. Ще 34, серед яких дитина, постраждали. 13 осіб госпіталізували в стані середньої важкості.

Поряд із чотириповерховим будинком, на який прийшовся основний удар, критично постраждали ще шість будинків.

Зазнала руйнувань підстанція неподалік. Через це в районі, де стався приліт, наразі немає світла. Працівники обленерго роблять усе можливе, щоб відновити живлення в найближчі години.

Загалом у місті пошкоджено 35 будинків, зазнали руйнувань 60 помешкань і 50 автомобілів.

Серед пошкоджених будівель, зокрема, 11 гуртожитків двох навчальних закладів, де проживали внутрішньо переміщені люди, дитячий будинок №1, санаторна школа.

Влада міста вирішила виділити 10 млн грн на допомогу тим, у кого зруйновані помешкання.

Усім, хто має потребу, пропонують переїхати до готелів або в модульне містечко, що в Стрийському парку неподалік.

До ліквідації наслідків удару залучено 23 одиниці техніки та понад 100 рятувальників.

Львівський район

Відомо, що уламок ракети впав поблизу будівлі Народного дому в одному зі сіл Львівського району, через що там утворилася вирва.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Золочівський район

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих і в одному із сіл Золочівського району, де теж впали уламки ракети, однак є руйнування в приватному господарстві.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Максим Козицький

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.