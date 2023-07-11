Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі
Служба безпеки перехопила розмови затриманої у травні російської агентурної групи, яка готували теракти у Запорізькій області.
Про це пише пресслужба СБУ.
Зазначено, що двох агентів РФ з оперативними псевдонімами Ворон і Доцент, які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті, нейтралізували 9 травня 2023 року. Їм повідомили про підозру у держзраді.
Як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам “посилку” з 10 кг пластиду.
Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.
Зараз фігуранти під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.