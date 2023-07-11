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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі

Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі
Фото: СБУ

Служба безпеки перехопила розмови затриманої у травні російської агентурної групи, яка готували теракти у Запорізькій області.

Про це пише пресслужба СБУ.

Зазначено, що двох агентів РФ з оперативними псевдонімами Ворон і Доцент, які готували теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на південному фронті, нейтралізували 9 травня 2023 року. Їм повідомили про підозру у держзраді.

Як стало відомо, для вчинення терактів ФСБ планувала переправити своїм агентам “посилку” з 10 кг пластиду.

Крім того, зловмисники готували прицільний ракетний удар по рухомому складу з військовою технікою ЗСУ на одному із залізничних вузлів регіону.

Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі
Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі
Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі
Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі
Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі
Мали використати 10 кг пластиду. СБУ перехопила розмови агентів ФСБ, які готували теракти на Запоріжжі

Зараз фігуранти під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

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Джерело: СБУ
Запорізька область, СБУ
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