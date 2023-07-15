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Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Сперлась на москітну сітку: під Києвом з вікна випала чотирирічна дівчинка

Сперлась на москітну сітку: під Києвом з вікна випала чотирирічна дівчинка
Фото: Нацполіція

У Київській області з вікна третього поверху випала чотирирічна дівчинка, яка ледь не загинула. Дитина вижила, проте неповнолітню терміново госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов. За його словами, нещасний випадок стався в селі Петропавлівська Борщагівка ввечері 14 липня.

Поліцію та швидку медичну допомогу викликали очевидці, які помітили маленьку дівчинку. За попередніми даними, дитина випала після того, як сперлася на москітну сітку.

Як пояснюють свідки, дівчинка впала не на асфальт, а на дах цокольного поверху. Наразі на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.

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Київська область, Надзвичайні події, Національна поліція
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