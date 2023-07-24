Розстрілювали автомобілі з цивільними у Бучі. СБУ повідомила про підозру 11 військовим РФ

Служба безпеки України встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини в період тимчасової окупації у Бучі.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Як з’ясували слідчі – це військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія).

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили каральні заходи на території населеного пункту. В одному з таких рейдів фігуранти рухались у колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення, лейтенант Олександр Рибас. А безпосередньо виконували його вказівку:

лейтенант Сергій Тихоньких;

сержант Валех Ємінов;

сержант Антон Буренок;

молодший сержант Дмитро Галсанов;

молодший сержант Владислав Матвєєв;

єфрейтор Роман Ігумнов;

єфрейтор Захар Петров;

рядовий Геннадій Плотніков;

рядовий Микола Бушуєв;

військовослужбовець Трохим Іванов.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Нагадаємо, 31 березня ЗСУ звільнили від росіян Бучу та всю Бучанську громаду на Київщині. За час окупації загарбники вбили й закатували сотні людей.

У березні 2023 року Зеленський повідомив, що в Бучі та Бучанському районі загинули понад 1 400 осіб, зокрема 37 дітей.

Понад 175 людей було знайдено в братських могилах і камерах тортур. Загалом російська армія скоїла у Бучанському районі понад 9 тис. воєнних злочинів.

2 липня 2023 року у Бучі відкрили меморіал у пам’ять про мешканців міста, яких російські військові вбили під час окупації. Він налічує 501 табличку з іменами жертв російської агресії, яких вдалося ідентифікувати.

Джерело : СБУ

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