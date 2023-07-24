Розстрілювали автомобілі з цивільними у Бучі. СБУ повідомила про підозру 11 військовим РФ
Служба безпеки України встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини в період тимчасової окупації у Бучі.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Як з’ясували слідчі – це військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії ЗС РФ (м. Кяхта, республіка Бурятія).
Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили каральні заходи на території населеного пункту. В одному з таких рейдів фігуранти рухались у колоні бронетехніки РФ та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.
За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення, лейтенант Олександр Рибас. А безпосередньо виконували його вказівку:
- лейтенант Сергій Тихоньких;
- сержант Валех Ємінов;
- сержант Антон Буренок;
- молодший сержант Дмитро Галсанов;
- молодший сержант Владислав Матвєєв;
- єфрейтор Роман Ігумнов;
- єфрейтор Захар Петров;
- рядовий Геннадій Плотніков;
- рядовий Микола Бушуєв;
- військовослужбовець Трохим Іванов.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).
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