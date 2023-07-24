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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Расстреливали автомобили с гражданскими в Буче. СБУ сообщила о подозрении 11 военным РФ

ексгумація тіл, Буча, братські могили
Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины установила личности еще 11 российских военных, которые совершали военные преступления в период временной оккупации в Буче.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснили следователи — это военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (г. Кяхта, республика Бурятия).

Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района они проводили карательные мероприятия на территории населенного пункта. В одном из таких рейдов фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым авто с мирными жителями.

В результате вражеского обстрела погибли шестеро украинцев — оба водителя и пассажиры.

По данным следствия, преступными действиями рашистов командовал командир отделения, лейтенант Александр Рыбас. А непосредственно выполняли его указание:

  • лейтенант Сергей Тихоньких;
  • сержант Валех Еминов;
  • сержант Антон Буренок;
  • младший сержант Дмитрий Галсанов;
  • младший сержант Владислав Матвеев;
  • ефрейтор Роман Игумнов;
  • ефрейтор Захар Петров;
  • рядовой Геннадий Плотников;
  • рядовой Николай Бушуев;
  • военнослужащий Трофим Иванов.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

Напомним, что 31 марта ВСУ освободили от россиян Бучу и всю Бучанскую общину на Киевщине. За время оккупации захватчики убили и замучили сотни людей.

В марте 2023 года Зеленский сообщил, что в Буче и Бучанском районе погибли более 1 400 человек, в том числе 37 детей.

Более 175 человек были найдены в братских могилах и камерах пыток. В целом российская армия совершила в Бучанском районе более 9 тыс. военных преступлений.

2 июля 2023 года в Буче открыли мемориал в память о жителях города, которых российские военные убили во время оккупации. Он состоит из 501 таблички с именами жертв российской агрессии, которых удалось идентифицировать.

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Расстреливали автомобили с гражданскими в Буче. СБУ сообщила о подозрении 11 военным РФ

Источник: СБУ
Армия России, Буча, Война в Украине, Російська агресія, СБУ
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