Расстреливали автомобили с гражданскими в Буче. СБУ сообщила о подозрении 11 военным РФ
Служба безопасности Украины установила личности еще 11 российских военных, которые совершали военные преступления в период временной оккупации в Буче.
Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
Как выяснили следователи — это военнослужащие 1-го взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии ВС РФ (г. Кяхта, республика Бурятия).
Во время захвата поселка Мотыжин Бучанского района они проводили карательные мероприятия на территории населенного пункта. В одном из таких рейдов фигуранты двигались в колонне бронетехники РФ и открыли огонь по двум легковым авто с мирными жителями.
В результате вражеского обстрела погибли шестеро украинцев — оба водителя и пассажиры.
По данным следствия, преступными действиями рашистов командовал командир отделения, лейтенант Александр Рыбас. А непосредственно выполняли его указание:
- лейтенант Сергей Тихоньких;
- сержант Валех Еминов;
- сержант Антон Буренок;
- младший сержант Дмитрий Галсанов;
- младший сержант Владислав Матвеев;
- ефрейтор Роман Игумнов;
- ефрейтор Захар Петров;
- рядовой Геннадий Плотников;
- рядовой Николай Бушуев;
- военнослужащий Трофим Иванов.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
Напомним, что 31 марта ВСУ освободили от россиян Бучу и всю Бучанскую общину на Киевщине. За время оккупации захватчики убили и замучили сотни людей.
В марте 2023 года Зеленский сообщил, что в Буче и Бучанском районе погибли более 1 400 человек, в том числе 37 детей.
Более 175 человек были найдены в братских могилах и камерах пыток. В целом российская армия совершила в Бучанском районе более 9 тыс. военных преступлений.
2 июля 2023 года в Буче открыли мемориал в память о жителях города, которых российские военные убили во время оккупации. Он состоит из 501 таблички с именами жертв российской агрессии, которых удалось идентифицировать.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик