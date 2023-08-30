Тримав у заручниках дружину з дитиною та тещу: на Одещині чоловік погрожував усій родині
30 серпня близько 12:00 у місті Чорноморськ Одеської області чоловік тримав у заручниках власну дружину з дитиною та тещу.
Інцидент стався в одній із квартир на четвертому поверсі. Згодом чоловік відпустив тещу, а жінку з дитиною продовжив тримати у заручниках, погрожуючи завдати тілесних ушкоджень.
– Сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 та керівництво ГУНП в Одеській області, – йдеться у повідомленні Нацполіції Одеської області.
Поліцейським довелося вести переговори з чоловіком. Згодом правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною.
До речі, у Білгород-Дністровському на Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку, а потім втік з місця трагедії.
Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.Андрій Почтєв