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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Тримав у заручниках дружину з дитиною та тещу: на Одещині чоловік погрожував усій родині

Тримав у заручниках дружину з дитиною та тещу: на Одещині чоловік погрожував усій родині
Фото: Нацполіція

30 серпня близько 12:00 у місті Чорноморськ Одеської області чоловік тримав у заручниках власну дружину з дитиною та тещу.

Інцидент стався в одній із квартир на четвертому поверсі. Згодом чоловік відпустив тещу, а жінку з дитиною продовжив тримати у заручниках, погрожуючи завдати тілесних ушкоджень.

– Сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 та керівництво ГУНП в Одеській області, – йдеться у повідомленні Нацполіції Одеської області.

Поліцейським довелося вести переговори з чоловіком. Згодом правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною.

Тримав у заручниках дружину з дитиною та тещу: на Одещині чоловік погрожував усій родині
Фото: Нацполіція Одеської області
Тримав у заручниках дружину з дитиною та тещу: на Одещині чоловік погрожував усій родині
Фото: Нацполіція Одеської області
Тримав у заручниках дружину з дитиною та тещу: на Одещині чоловік погрожував усій родині
Тримав у заручниках дружину з дитиною та тещу: на Одещині чоловік погрожував усій родині

До речі, у Білгород-Дністровському на Одещині поліцейський двічі переїхав пенсіонерку, а потім втік з місця трагедії.

Джерело: Нацполіція
Насилля, Одеська область, Поліція
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