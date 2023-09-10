У Київській області лунають вибухи через атаку російських БпЛА

Вибухи, які можна почути в Київській області, є роботою протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

– У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про наближення ворожих безпілотників в бік Київської області. Паралельно була оголошена повітряна тривога.

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У Київській ОВА закликали також дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти в укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 564-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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