Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Київській області лунають вибухи через атаку російських БпЛА

Атака дронів
Фото: Факти ICTV

Вибухи, які можна почути в Київській області, є роботою протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

– У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про наближення ворожих безпілотників в бік Київської області. Паралельно була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

У Київській ОВА закликали також дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти в укриття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 564-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни
У Київській області лунають вибухи через атаку російських БпЛА
РФ зосередила в Україні понад 420 тис. військових – ГУР Міноборони
російські солдати військові
Світ має бути готовий до тривалого періоду відновлення України – Нуланд
Вікторія Нуланд
Зеленський назвав проблеми для проведення виборів в Україні у 2024 році
Володимир Зеленський
Стефанішина поділилася головним уроком саміту НАТО у Вільнюсі
Ольга Стефанішина

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
У Київській області лунають вибухи через атаку російських БпЛА
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
У Київській області лунають вибухи через атаку російських БпЛА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
У Київській області лунають вибухи через атаку російських БпЛА
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
У Київській області лунають вибухи через атаку російських БпЛА
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь