У Київській області лунають вибухи через атаку російських БпЛА
Вибухи, які можна почути в Київській області, є роботою протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
– У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.
Перед цим у Повітряних силах повідомляли про наближення ворожих безпілотників в бік Київської області. Паралельно була оголошена повітряна тривога.
У Київській ОВА закликали також дотримуватись інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Подивіться на інтерактивну карту повітряних тривог на Фактах ICTV, щоб дізнатися, чи варто у вашому регіоні перейти йти в укриття.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 564-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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