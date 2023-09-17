У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули

У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном. Усі вони не вижили.

Як розповіли у ДСНС України трагедія сталася 17 вересня близько 11:00.

На території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства.

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– Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть, – повідомили у службі з надзвичайних ситуацій.

До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та шість одиниць техніки. Що стало причиною трагедії нині з’ясовують.

Нагадаємо, уранці 17 вересня російські окупанти атакували ракетами та безпілотниками Одеську область. Терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру – угіддя та зерносховище.

Протиповітряна оборона знищила над Одеською областю п’ять ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 та два ударних дрони Shahed-136/131.

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