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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули

У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули

У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном. Усі вони не вижили. 

Як розповіли у ДСНС України трагедія сталася 17 вересня близько 11:00. 

На території одного із підприємств, під час розвантаження зерна з елеватора відбулося руйнування металевого конуса силосу, внаслідок чого висипалося близько 100 тонн зерна. Під завалом опинилися троє працівників підприємства. 

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– Рятувальники вивільнили з-під зерна трьох осіб. На жаль, медики констатували смерть, – повідомили у службі з надзвичайних ситуацій. 

До проведення робіт від ДСНС залучалося 39 рятувальників та шість одиниць техніки. Що стало причиною трагедії нині з’ясовують. 

У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
Фото: ДСНС
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
Фото: ДСНС
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
Фото: ДСНС
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
Фото: ДСНС
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
Фото: ДСНС
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули
У Чернігові трьох працівників сільського господарства засипало зерном: вони загинули

Нагадаємо, уранці 17 вересня російські окупанти атакували ракетами та безпілотниками Одеську область. Терористи пошкодили сільськогосподарську інфраструктуру – угіддя та зерносховище.

Протиповітряна оборона знищила над Одеською областю п’ять ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 та два ударних дрони Shahed-136/131.

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ДСНС, загиблі, Зерно, Чернігів
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