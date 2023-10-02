Погрожували зброєю та вимагали не перевіряти авто: у Харкові чоловіки на позашляховиках влаштувати конфлікт на блокпосту

На одному з блокпостів на виїзді з Харкова чоловіки на позашляховиках зброєю погрожували правоохоронцям. Слідчі розпочали кримінальне провадження за даним фактом.

Поліція Харківської області повідомила, що до правоохоронців, які несуть службу на блокпосту, під’їхали чоловіки у військовій формі. Вони погрожували зброєю і вимагали припинити перевірки транспорту.

– 29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під’їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку, – інформує поліція.

Зазначається, що агресивні чоловіки вимагали припинити перевірки та огляд їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали геть.

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На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

– Нагадуємо, що на блокпостах поліція виконує свої функціональні обов’язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу для запобігання потрапляння в Харківську область незаконної зброї, наркотиків, вибухонебезпечних речовин. Сили оборони виборюють незалежність нашої держави у важких боях, – наголосили у поліції.

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