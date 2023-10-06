Закрито Кримський міст: у Севастополі знову лунають вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, пролунали вибузи.

– Серія вибухів не вщухає. Кримський міст закритий, – написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Місцеві жителі пишуть, що гучно у низці районах – Шевченківському, Стрілецькій бухті тощо.

Рано вранці окупаційна влада повідомляла, що Севастополь атакували дрони.

Зараз дивляться

До речі, 6 жовтня в Міноборони Росії поскаржилися на атаку безекіпажного катера в північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.