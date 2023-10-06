Закрито Кримський міст: у Севастополі знову лунають вибухи
У тимчасово окупованому Севастополі, що у Криму, пролунали вибузи.
– Серія вибухів не вщухає. Кримський міст закритий, – написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Місцеві жителі пишуть, що гучно у низці районах – Шевченківському, Стрілецькій бухті тощо.
Рано вранці окупаційна влада повідомляла, що Севастополь атакували дрони.
До речі, 6 жовтня в Міноборони Росії поскаржилися на атаку безекіпажного катера в північно-західній частині акваторії Чорного моря.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 590-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Більшість членів Конгресу США виступає за продовження підтримки України, тож наступний пакет допомоги буде ухвалено попри зміну спікера в Палаті представників. Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі й закликав конгресменів не зволікати з рішенням.Оксана Лотоцька