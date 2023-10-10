В Одесі лунають потужні вибухи, триває повітряна тривога на Півдні України
В Одесі прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги на Півдні України.
За непідтвердженою інформацією, зараз в Одеській області працюють сили протиповітряної оборони по ударних ворожих дронах.
Раніше в Одеській ОВА закликали жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко