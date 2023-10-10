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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Одесі лунають потужні вибухи, триває повітряна тривога на Півдні України

В Одесі лунають потужні вибухи, триває повітряна тривога на Півдні України
Фото: Факти ICTV

В Одесі прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги на Півдні України.

За непідтвердженою інформацією, зараз в Одеській області працюють сили протиповітряної оборони по ударних ворожих дронах.

Раніше в Одеській ОВА закликали жителів Одеського та Білгород-Дністровського районів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Вибухи в Одесі 10 жовтня 2023 – що відомо про вибухи в Одеській області

Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область
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