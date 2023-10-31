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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Супутникові фото NASA показали пожежу в районі аеродрому в Криму

вибух
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа біля аеродрому.

Це випливає з супутникових знімків FIRMS (NASA), які відстежують локації із різким підвищенням температури по всій планеті Земля.

На кадрах, які були зроблені 31 жовтня о 12:43 та 13:23, можна побачити три основних осередки загоряння. Всі вони в районі аеродрому Веселе, що північніше Сімферополя.

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Зазначимо, що знімки FIRMS можуть мати незначне відхилення за координатами.

В окупованому Криму сталася пожежа на аеродромі Веселе 31 жовтня

Фото: Супутникові знімки FIRMS (NASA)

Система фіксації пожеж супутника налаштована під моніторинг загорянь на площі, тому однозначно стверджувати, що горіло щось саме на аеродромі, наразі не можна.

Разом з тим дослідники та оглядачі, що спостерігають та аналізують російсько-українську війну, часто використовують супутникові знімки FIRMS для підтвердження ударів тієї чи іншої сторони, оскільки після прильотів, якщо починається пожежа чи, наприклад, вибухають російські склади з боєприпасами, це має значний температурний стрибок, що відстежується супутником.

Пожежа на траві могла статись і через ймовірний розліт уламків чи осколків, що могло бути спричинено ударами.

Нагадаємо, напередодні, в ніч проти 30 жовтня, українські Сили оборони уразили системи ППО РФ на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

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