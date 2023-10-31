Супутникові фото NASA показали пожежу в районі аеродрому в Криму

У тимчасово окупованому Криму сталася пожежа біля аеродрому.

Це випливає з супутникових знімків FIRMS (NASA), які відстежують локації із різким підвищенням температури по всій планеті Земля.

На кадрах, які були зроблені 31 жовтня о 12:43 та 13:23, можна побачити три основних осередки загоряння. Всі вони в районі аеродрому Веселе, що північніше Сімферополя.

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Зазначимо, що знімки FIRMS можуть мати незначне відхилення за координатами.

Система фіксації пожеж супутника налаштована під моніторинг загорянь на площі, тому однозначно стверджувати, що горіло щось саме на аеродромі, наразі не можна.

Разом з тим дослідники та оглядачі, що спостерігають та аналізують російсько-українську війну, часто використовують супутникові знімки FIRMS для підтвердження ударів тієї чи іншої сторони, оскільки після прильотів, якщо починається пожежа чи, наприклад, вибухають російські склади з боєприпасами, це має значний температурний стрибок, що відстежується супутником.

Пожежа на траві могла статись і через ймовірний розліт уламків чи осколків, що могло бути спричинено ударами.

Нагадаємо, напередодні, в ніч проти 30 жовтня, українські Сили оборони уразили системи ППО РФ на західному узбережжі тимчасово окупованого Криму.

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