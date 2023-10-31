У Севастополі димить російський корабель: що сталося
У бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму помітили задимлення на одному з російських протичовнових кораблів.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Крымский ветер.
За його даними, задимлення на запуск двигунів не схоже, тому, ймовірно, це або пожежа, або випробування димової установки.
26 жовтня місцеві пабліки повідомили, що у Севастополі міг підірватися протимінний корабель проєкту 23040Г Владимир Козицкий.
За свідченнями очевидців, глухий вибух із потужною вібрацією, який відчули люди в центрі Севастополя, був наслідком підриву. Коли з машинного відділення судна повалив дим, буксир відтягнув його в бік Стрілецької бухти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 614-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Завантаження
Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.Олег Корнієнко