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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Севастополі димить російський корабель: що сталося

Севастополь
Фото: Pixabay

У бухті Севастополя в тимчасово окупованому Криму помітили задимлення на одному з російських протичовнових кораблів.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал Крымский ветер.

За його даними, задимлення на запуск двигунів не схоже, тому, ймовірно, це або пожежа, або випробування димової установки.

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26 жовтня місцеві пабліки повідомили, що у Севастополі міг підірватися протимінний корабель проєкту 23040Г Владимир Козицкий.

За свідченнями очевидців, глухий вибух із потужною вібрацією, який відчули люди в центрі Севастополя, був наслідком підриву. Коли з машинного відділення судна повалив дим, буксир відтягнув його в бік Стрілецької бухти.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 614-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Корабель, Крим, Пожежа, Севастополь, Чорноморський флот РФ
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