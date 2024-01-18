Кримські партизани знайшли в Севастополі потоплений сторожовий корабель

У Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П Тарантул.

Про “знахідку” вранці 18 січня повідомили представники партизанського руху Атеш.

Як партизани натрапили на судно

Потоплене судно, зазначають кримські партизани, наразі перебуває на пристані бухти Графська (координати – 44.615763, 33.587110).

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На корабель представники руху Атеш натрапили під час розвідки суден.

Партизани припускають, що судно кілька тижнів тому могли підбити морські дрони, коли атакували військові об’єкти окупантів.

Що відомо про потоплений сторожовий корабель

За даними представників руху Атеш, прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П Тарантул російські окупанти викрали у 2014 році.

Судно росіяни активно використовували з бойовою метою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Атеш

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