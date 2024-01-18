Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Донецьк був би нашим: відомий доброволець про оборону ДАП і втомлених від війни
Такого не можна уявити. Жінка знайшла свою двійницю і знівечила ножем до невпізнання
В українських школах з’являться офіцери освітньої безпеки
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Терміново
Удар ракетами С-300 по Харкову: одна людина загинула, є важкопоранені
Надзвичайні події
Потребує перевірки
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Кримські партизани знайшли в Севастополі потоплений сторожовий корабель

Севастополь
Фото: Pixabay

У Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П Тарантул.

Про “знахідку” вранці 18 січня повідомили представники партизанського руху Атеш.

Як партизани натрапили на судно

Потоплене судно, зазначають кримські партизани, наразі перебуває на пристані бухти Графська (координати – 44.615763, 33.587110).

Зараз дивляться

На корабель представники руху Атеш натрапили під час розвідки суден.

Партизани припускають, що судно кілька тижнів тому могли підбити морські дрони, коли атакували військові об’єкти окупантів.

Що відомо про потоплений сторожовий корабель

За даними представників руху Атеш, прикордонний сторожовий корабель проєкту 205П Тарантул російські окупанти викрали у 2014 році.

Судно росіяни активно використовували з бойовою метою.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 694-ту добу.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Атеш

Корабель, Крим, Севастополь, флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В окупованому Криму пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги
Кримські партизани знайшли в Севастополі потоплений сторожовий корабель
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр
Телеканал ICTV не причетний до помилкової карти в ефірі телемарафону
Кримські партизани знайшли в Севастополі потоплений сторожовий корабель
Облаштовують позиції та завозять техніку: окупанти готуються до боїв біля Євпаторії
російські окупанти у Криму
Ексчиновницю хочуть повернути на посаду попри паспорт РФ: Мін’юст оскаржуватиме
Кримські партизани знайшли в Севастополі потоплений сторожовий корабель

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь