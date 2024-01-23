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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Росіяни вдарили по Херсону та Бериславу: є поранені

Обстріл Херсона

Сьогодні близько 10-ї години російські окупаційні війська завдали удару по Херсону.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, ворог вдарив по Центральному району Херсона. Поранення отримав чоловік 52 років. Його госпіталізували з контузією, вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, пораненнями обличчя.

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На момент атаки чоловік перебував в автомобілі.

Також росіяни з дрона атакували місто Берислав. Там також поранено чоловіка. У 47-річного постраждалого вибухова травма та поранення голови.

Потерпілому надають медичну допомогу.

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У Херсонській ОВА також показали наслідки вчорашньої атаки на Дніпровський район Херсона. Від артилерійського обстрілу постраждала п’ятиповерхівка: в квартирах потрощило вікна, стіни, балкони.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: скриншот з відео

Війна в Україні, обстріл, Херсон
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