Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Кіровоградській області потонули двоє дітей: з річки дістали 8-річного хлопчика
Втеча на швидкості та побиття: на Закарпатті подружжя намагалося “прорвати” кордон
У центрі Запоріжжя чоловік застрелив жінку, а потім скоїв самогубство
Терміново
Ракетна атака на Київ: 22 поранених, рятувальні роботи завершено
Летів до Москви: в Афганістані розбився чартерний рейс РФ Falcon 10
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вибухи у Харкові – третя атака за 23 січня: 8 людей госпіталізовано

вибух
Фото: Getty Images

РФ  знову вдарили ракетами по Харкову, наразі поліція працює на місці влучань.

Ракетний удар по Харкову 23 січня 2024 року

23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Попередньо, вдарили ракетами С-300.

На даний час відомо про 8 постраждалих, серед яких 4-річна дитина. Розпочався розбір завалів.

Зараз дивляться

Внаслідок ракетної атаки міста пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти.

На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Проводиться розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що було три влучання, обстріл здійснювався попередньо ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Нагадаємо, що 23 січня Харків потрапив під обстріли російської армії, внаслідок чого постраждали 62 людини. Пошукові роботи тривають.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Нацполіція
Війна в Україні, ракетний удар, Харків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр
Відстежує та знищує об’єкти на відстані до 300 км: що відомо про ЗРК С-300
Вибухи у Харкові – третя атака за 23 січня: 8 людей госпіталізовано
Для розвідки та перевезення солдат: Німеччина вперше надасть Україні вертольоти Sea King
вертоліт Sea King
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Увійдуть відомі підприємці: Зеленський оголосив про створення Ради з підтримки бізнесу
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь