Вибухи у Харкові – третя атака за 23 січня: 8 людей госпіталізовано
РФ знову вдарили ракетами по Харкову, наразі поліція працює на місці влучань.
Ракетний удар по Харкову 23 січня 2024 року
23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Попередньо, вдарили ракетами С-300.
На даний час відомо про 8 постраждалих, серед яких 4-річна дитина. Розпочався розбір завалів.
Внаслідок ракетної атаки міста пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти.
На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.
Проводиться розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.
Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що було три влучання, обстріл здійснювався попередньо ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.
Нагадаємо, що 23 січня Харків потрапив під обстріли російської армії, внаслідок чого постраждали 62 людини. Пошукові роботи тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.