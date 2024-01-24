Вибухи у Харкові – третя атака за 23 січня: 8 людей госпіталізовано

РФ знову вдарили ракетами по Харкову, наразі поліція працює на місці влучань.

Ракетний удар по Харкову 23 січня 2024 року

23 січня близько 22:00 росіяни втретє за добу обстріляли Київський район міста. Попередньо, вдарили ракетами С-300.

На даний час відомо про 8 постраждалих, серед яких 4-річна дитина. Розпочався розбір завалів.

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Внаслідок ракетної атаки міста пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, заклад освіти.

На місці події працюють криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Проводиться розбір завалів, слідчі документують наслідки обстрілу.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що було три влучання, обстріл здійснювався попередньо ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області.

Нагадаємо, що 23 січня Харків потрапив під обстріли російської армії, внаслідок чого постраждали 62 людини. Пошукові роботи тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Нацполіція

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