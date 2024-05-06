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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Вибухи у Сумах 6 травня: в місті та області частково зникло світло

Вибухи в Україні, атака військ РФ
Фото: Факти ICTV

У Сумах пролунав звук вибуху під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибух у Сумах 6 травня: що відомо

Перед вибухом у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в напрямку Сум летять ворожі ударні безпілотники РФ.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, після атаки російських БпЛА, в деяких районах міста зникло світло. Йдеться про самі Суми, а також Лебедин, Білопілля та Охтирку на Сумщині, вказують кореспонденти Суспільного.

Згодом у Сумській ОВА підтвердили ворожу атаку, та заявили, що РФ вдарила по енергетичних об’єктах регіону.

– На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються, – йдеться в повідомленні облдержадміністрації.

В адміністрації області додали, що будуть оновлювати інформацію щодо ситуації.

Близько 0:59 пролунав повторний вибух в Сумах.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 803-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Суми
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