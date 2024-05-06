Вибухи у Сумах 6 травня: в місті та області частково зникло світло
У Сумах пролунав звук вибуху під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух у Сумах 6 травня: що відомо
Перед вибухом у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в напрямку Сум летять ворожі ударні безпілотники РФ.
За попередньою інформацією, після атаки російських БпЛА, в деяких районах міста зникло світло. Йдеться про самі Суми, а також Лебедин, Білопілля та Охтирку на Сумщині, вказують кореспонденти Суспільного.
Згодом у Сумській ОВА підтвердили ворожу атаку, та заявили, що РФ вдарила по енергетичних об’єктах регіону.
– На місцях працюють всі необхідні служби. Ведуться відновлювальні роботи. Наслідки атаки уточнюються, – йдеться в повідомленні облдержадміністрації.
В адміністрації області додали, що будуть оновлювати інформацію щодо ситуації.
Близько 0:59 пролунав повторний вибух в Сумах.
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