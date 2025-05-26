Напад на військових ТЦК у Кременчуці: затримано двох зловмисників, п’ятеро в розшуку
У Кременчуці затримали двох зловмисників, які напали на військових Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Що відомо про інцидент
25 травня група з семи осіб застосувала сльозогінний газ, травматичну зброю та пошкодила автомобіль групи оповіщення під час виконання службових обов’язків військових.
Вони застосували перцевий балончик, травматичний пістолет та пошкодили автомобіль групи оповіщення.
– На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Протягом доби двох нападників ідентифікували, затримали і взяли під варту. Тривають оперативні заходи з розшуку решти злочинців, – повідомили в ТЦК.
Матеріали за фактом нападу вже направлено до правоохоронних органів. Проти зловмисників відкрито кримінальні провадження за статтями 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України) та 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідство також перевіряє можливу причетність затриманих до співпраці з російськими спецслужбами.
Нагадаємо, подібний інцидент стався й на Львівщині. Ввечері 21 травня у Новому Роздолі група чоловіків напала на працівника ТЦК Нестора Дидика.
Після звернення до одного з перехожих із проханням надати документи чоловік відповів агресією та образами.
Через кілька хвилин на місце підійшла група осіб, які жорстоко побили військового.