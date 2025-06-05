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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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РФ атакувала Одещину понад 25 дронами: зруйновано амбулаторію, горів ліцей

Нічна атака на Одеську область 5 червня

Вночі 5 червня РФ атакувала Білгород-Дністровський район Одеської області ударними безпілотниками. Є значні руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, проте обійшлося без постраждалих.

Наслідки нічної атаки на Одещину 5 червня

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок удару безпілотників повністю зруйновано будівлю амбулаторії сімейної медицини, також пошкоджено приміщення ліцею та центру творчості дітей та молоді, де спалахнули пожежі.

На щастя, інформації щодо постраждалих не надходило.

Зараз дивляться

Відповідні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків нічної атаки на Білгород-Дністровський район Одещини та фіксувати пошкодження.

За даними обласної прокуратури, ворог застосував понад 25 БпЛА.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нічна атака на Одеську область 5 червня
Фото: Одеська обласна прокуратура
Нічна атака на Одеську область 5 червня
Фото: Одеська обласна прокуратура
Фото: Одеська обласна прокуратура
Нічна атака на Одеську область 5 червня
Фото: Одеська обласна прокуратура
Нічна атака на Одеську область 5 червня
Фото: Одеська обласна прокуратура
Нічна атака на Одеську область 5 червня
Нічна атака на Одеську область 5 червня
Нічна атака на Одеську область 5 червня
Нічна атака на Одеську область 5 червня

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 198-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: Одеська обласна прокуратура

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