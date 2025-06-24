Атака на Херсон: під ударами були будинки та тролейбус, шестеро постраждалих

Щонайменше шестеро людей постраждали під час ранкової атаки на Херсон 24 червня.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація.

Атака на Херсон 24 червня: наслідки в Корабельному районі

Атака на Херсон 24 червня почалася з самого ранку. Під вогнем окупантів опинилася житлова забудова.

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У багатоквартирних будинках потрощено вікна та фасади, також пошкоджено автівки.

Ворожим обстрілом зачепило й тролейбус. Зокрема, зафіксовано пошкодження заднього скла. На щастя, водій та пасажири не травмувались.

Через ворожу атаку постраждали шестеро містян, п’ятеро з них ушпиталили.

62-річний чоловік та жінка 52 років дістали контузію, мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, осколкові поранення.

У 66-річної жінки та 83-річного чоловіка – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, осколкові поранення.

Також до лікарів звернувся 59-річний херсонець з осколковим пораненням ліктя.

Жінка 40 років, яка дістала контузію, після наданої медичної допомоги лікуватиметься амбулаторно.

Напередодні через обстріл Корабельного району містяни опинилися без газу. Унаслідок російських атак була пошкоджена газова мережа.

Фото: Херсонська МВА

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