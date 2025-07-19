Вибухи у Васильківській громаді: РФ вдарила ракетою по Дніпропетровщині, є загиблі

Вибухи пролунали у Васильківській громаді Синельникіського району Дніпропетровської області.

Вибухи у Васильківській громаді 19 липня 2025 року

РФ вдарила ракетою по Васильківській громаді Синельникіського району Дніпропетровської області, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

У результаті обстрілу потрощені амбулаторія, школа та заклад культури, також понівечені приватні будинки. До того ж, пошкоджені автомобілі.

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За попередньою інформацією, вибухи у Васильківській громаді забрали життя двох людей.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 18 липня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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