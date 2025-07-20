Інцидент із ТЦК в Одесі: чоловік у реанімації, командування обіцяє перевірку

В Одесі внаслідок бійки з ТЦК (Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки) чоловіка госпіталізували до реанімації.

Відеозапис інциденту активно поширюється у місцевих телеграм-каналах.

Бійка з ТЦК в Одесі: що відомо

Як повідомляють у соцмережах, 19 липня у місті відбувся конфлікт між чоловіком та представниками ТЦК під час мобілізаційних заходів.

Зараз дивляться

Чоловіка було госпіталізовано до реанімації після конфлікту з військовими.

У Одеському обласному ТЦК пообіцяли провести службове розслідування.

– У соціальних мережах поширюється відео, пов’язане з подією, що сталася 19 липня в місті Одеса за участі спільної групи оповіщення одного з РТЦК та СП. Повідомляємо, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту, – йдеться у повідомленні.

Діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства, наголосили в ТЦК.

Також у заяві затверджується повна відкритість до співпраці з правоохоронними органами

– Ми готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування. Лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників, – додали у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині під час перевірки військово-облікових документів чоловік із лопатою напав на працівника ТЦК та СП.

Йому оголосили підозру за статтею про насильство щодо посадової особи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.