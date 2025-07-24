Вибухи в Мирному: Шахед зруйнував будинок культури під Слов’янськом

Вибухи у Мирному Слов’янської громади Донецької області пролунали вночі під час чергового ворожого обстрілу.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Вибухи у Мирному 24 липня: що відомо

Унаслідок вибухів у Мирному сьогодні, 24 липня, повністю зруйновано будинок культури.

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Заклад культури не підлягає відновленню.

За словами Вадима Ляха, по установі окупанти завдали прямого удару Шахедом.

Відомо, що люди під час вибухів в Мирному 24 липня не постраждали.

Спеціальні служби працюють на місці події, документуючи наслідки російської атаки на об’єкт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 247-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вадим Лях

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