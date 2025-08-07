Укр Рус
Найбільша за 80 років: у Франції спалахнула лісова пожежа, є постраждалі

пожежа в лісі
Фото: Getty Images

Наймасштабніша лісова пожежа цього літа охопила південний регіон Франції поблизу кордону з Іспанією.

Пожежники третій день намагаються приборкати стихію, яка вже забрала життя однієї людини. Ще троє осіб зникли безвісти.

Лісова пожежа на півдні Франції: що відомо

Франція бореться з найбільшою за останні 80 років лісовою пожежею.

Вона спалахнула у вівторок удень поблизу села Рібо в регіоні Од — лісистій та сільськогосподарській місцевості, відомій своїми виноробнями.

За офіційними даними, вогонь поширився на понад 13 000 гектарів території — це більше, ніж площа Парижа.

Боротьбу з вогнем ведуть близько 2 тис. пожежників та кілька команд рятувальників із літаків-бомбардувальників.

Втім, попри зусилля, пожежа триває через спеку, посуху та сильний вітер, які значно ускладнюють гасіння.

Станом на четвер, одна людина загинула, троє зникли безвісти, двоє осіб, зокрема пожежник, перебувають у критичному стані, повідомляє місцева влада.

У місті Жонк’єр, де вогонь знищив понад половину забудови, жителів терміново евакуювали.

 — Це пекло… схоже на місячний пейзаж — усе згоріло, — прокоментував  ситуацію мер міста Жак Піро.

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру особисто відвідав центр пожежної служби у Сен-Лоран-де-ла-Кабреріс і зустрівся з рятувальниками та місцевими жителями.

Цього літа у Південній Європі зафіксовано кілька масштабних лісових пожеж.

Зокрема у липні стихія досягла південного порту Марсель, другого за величиною міста Франції, та призвела до поранень близько 300 людей.

Вчені попереджають, що зміна клімату посилює частоту та інтенсивність спеки й посухи, роблячи регіон вразливішим до природних катастроф.

За даними Copernicus, з 1980-х років температура в Європі зростає вдвічі швидше, ніж у середньому по світу.

Джерело: France24

