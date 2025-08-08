В окупованому Армянську після ударів БпЛА виникла пожежа біля електропідстанції Титан

Атака на Армянськ сьогодні 8 серпня призвела до виникнення пожеж в районі потужної електропідстанції Титан після ударів безпілотників.

Про це повідомляє моніторингова група Кримський вітер із посиланням на супутникову зйомку.

Атака на Армянськ 8 серпня: що відомо

За даними спостерігачів, з 00:49 по 00:59 російська протиповітряна оборона стріляла чергами по українських БпЛА в районі Перекопського валу.

Після атаки безпілотників виникли пожежі в районі електропідстанції Титан.

У цьому місці розташована електропідстанція 220 кВ Титан, яка є одним з ключових енергетичних об’єктів на півночі окупованого Криму.

Чи була вона безпосередньо уражена внаслідок атаки на Армянськ сьогодні, поки що невідомо.

Район Армянська та Перекопського валу має стратегічне значення як основний сухопутний коридор між материковою Україною та Кримським півостровом.

Українські сили регулярно атакують військові та інфраструктурні об’єкти в цьому районі в межах операцій з демілітаризації тимчасово окупованих територій.

Інформація про можливі втрати серед окупантів та масштаби пошкоджень електропідстанції уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 262-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

